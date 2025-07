Perché Roberto Vannacci è in pensione a soli 56 anni

Il fu generale Roberto Vannacci ha criticato via social il giornalista Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano, autore insieme a Valeria Salvini di un’inchiesta sulla pensione anticipata dell’eurodeputato della Lega. In un video pubblicato online prima ancora che l’articolo uscisse, Vannacci ha attaccato direttamente la testata e il giornalista: «Ora il Fatto Quotidiano, tramite il giornalista famosissimo Alessandro Mantovani, si preoccupa se io sono andato in pensione o no. Dopo 44 anni di contributi versati questo è il cruccio che si fanno, evidentemente non hanno altro da fare». Ha poi aggiunto: «I loro scoop sono fatti su questo, instillano il dubbio, l’incertezza, semplicemente facendo vedere ciò che è già previsto dalle norme». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché Roberto Vannacci è in pensione a soli 56 anni

