Sono giorni che su X, dopo la finale di Wimbledon, spopola un video in cui Mats Wilander e Yannick Noah si contendono la finale del Roland Garros 1983. I ritmi sono piuttosto bassi, almeno all’apparenza della visuale schiacciata con cui noi possiamo ammirare il tennis, e la didascalia che accompagna il video è un'eloquente emoji del clown. La partita verrĂ vinta da Noah, l’ultimo Slam vinto da un tennista francese nel singolare maschile, in tre set contro Wilander, e nonostante Noah fosse un tennista spettacolare, dedito al serve and volley, nel video i due giocano lentamente, tra pallonetti e tagli, che li fanno sembrare due “pallettari” per gli standard moderni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Perché non ci sono ancora tennisti con due dritti?