Perché l’orologio digitale è tornato di moda?

Negli anni Ottanta era simbolo di innovazione e spirito futurista, negli anni Novanta è diventato pop. Poi, per un periodo, è sparito dai radar delle tendenze, relegato a gadget da appassionati di tech o da collezionisti di vintage. Eppure oggi l'orologio digitale è ufficialmente tornato di moda. Non solo sui polsi degli adolescenti, ma anche come dettaglio fashion in look adulti e curati. Merito di un'estetica che sa coniugare semplicitĂ e carattere, e di una funzionalitĂ che si rivela ancora oggi imbattibile. Minimal ma riconoscibile, sportivo ma mai scontato, l'orologio digitale è il perfetto esempio di come la moda riesca a reinterpretare il passato in chiave contemporanea, rispondendo a bisogni nuovi (come la leggerezza e la praticitĂ ) con oggetti dalla forte identitĂ .

