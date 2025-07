Pentathlon Roberto Micheli centra l’accesso alla finale degli Europei

I Campionati Europei 2025 di pentathlon moderno, in corso di svolgimento a Madrid (Spagna) oggi vedevano in programma le semifinali maschili. Dei tre azzurri che erano arrivati alle semifinali, il solo Roberto Micheli ha centrato l’accesso all’atto conclusivo. Nella semifinale “A” Roberto Micheli ha chiuso all’ottavo posto con 1540 punti, mentre non è andato oltre il quattordicesimo posto Giorgio Malan (Fiamme Azzurre). Nella semifinale “B” Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) nonostante la giovane etĂ (20) e una ottima prestazione ha mancato la finale per pochissimo chiudendo decimo con 1517 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Roberto Micheli centra l’accesso alla finale degli Europei

