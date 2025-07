Doppia gioia mondiale a distanza di pochi giorni per il ferrarese Filippo Pelati, che conquista un altro bronzo a Singapore, portando alto il nome di Ferrara. Un’altra medaglia per l’Italia nella disciplina del nuoto sincronizzato, Filippo in coppia con Lucrezia Ruggiero è salito sul podio con un punteggio finale di 228.0275 nel doppio tecnico, con il quale avevano già conquistato la stessa medaglia agli europei a Funchal (Portogallo) il 2 giugno scorso, confermandosi in questa specifica disciplina. Gli azzurri restano ancora una volta dietro agli spagnoli Luna Mireia Hernandez e Dennis Gonzalez Bon, secondi con 230. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pelati, doppia gioia iridata. Un altro bronzo mondiale nell’esercizio di doppio