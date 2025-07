Pegaso Meeting di Firenze il peso di Fabbri a 22.08 | rivivi tutte le emozioni

È Leonardo Fabbri a prendersi gli applausi al Pegaso Meeting di Firenze con 22,08 all’ultimo lancio: rivivi tutte le emozioni dell’evento su Sportface Tv. L’urlo di gioia di fronte al pubblico di casa, la terza gara stagionale sopra i ventidue metri. È Leonardo Fabbri a prendersi gli applausi al Pegaso Meeting  di Firenze con 22,08 all’ultimo lancio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: pegaso - meeting - firenze - fabbri

Al Pegaso Meeting grande sfida nel lancio del peso: c’è il primatista italiano Leonardo Fabbri - FIRENZE – Firenze e? da sempre la capitale italiana del lancio del peso: nel programma del Pegaso Meeting, in calendario mercoledi? 23 luglio allo stadio Luigi Ridolfi, non poteva mancare una grande gara della specialità .

Pegaso Meeting: la grande atletica torna a Firenze - Prende forma il quadro dei partecipanti al Pegaso Meeting, la manifestazione internazionale che andrà in scena mercoledì 23 luglio allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze.

La grande atletica torna a Firenze con il Pegaso Meeting - FIRENZE – Il Pegaso Meeting, che andra? in scena mercoledi? (23 luglio) allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze, segna il ritorno della grande atletica in un impianto tra i migliori d’Italia che in passato ha gia? ospitato due volte (2021 e 2023) il Golden Gala Pietro Mennea, la piu? grande manifestazione italiana per l’atletica leggera.

Firenze: il peso di Fabbri a 22,08 Terza gara dell’anno sopra i ventidue metri per il campione europeo Leonardo Fabbri al Pegaso Meeting sulla pedana di casa, Weir secondo con 21,29. Sabbatini al successo negli 800 in 2:01.04 Ph. archivio Grana/FIDAL Vai su Facebook

La grande #atletica torna a #Firenze con il Pegaso Meeting. Fabbri fra i #protagonisti nel lancio del #peso Vai su X

Firenze: il peso di Fabbri a 22,08; Pegaso Meeting: Fabbri e Iapichino celebrati in una notte da record; Fabbri, Weir, Scott e Van Niekerk in gara al Pegaso meeting di Firenze.

Pegaso Meeting: Fabbri e Iapichino celebrati in una notte da record - Città di Firenze, un evento che ha infiammato la città e superato ogni aspettativa, regalando al pubblico fiorentino una serata r ... Si legge su firenzetoday.it

Sport, i risultati del 'Pegaso Meeting' a Firenze - Nella serata di ieri, mercoledì 23 luglio, è andato in scena 'Il Pegaso Meeting - Secondo 055firenze.it