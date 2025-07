Pd Marche Ricci | ‘da indagine boomerang per la destra noi vinceremo’

L'inchiesta a Pesaro per affidi irregolari in veste di ex sindaco, non ferma Matteo Ricci che prosegue nella corsa alla presidenza di Regione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pd Marche, Ricci: ‘da indagine boomerang per la destra, noi vinceremo’

In questa notizia si parla di: ricci - marche - indagine - boomerang

Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi - Ancona, 6 luglio 2025 – Il soldato Mastro c’è. Non si potrà schierare nelle prime linee del Pd, ma sarà lui a guidare la pattuglia di Matteo Ricci, ovvero la lista del presidente per le prossime elezioni regionali.

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo» - Il candidato governatore del centrosinistra Matteo Ricci ha ricevuto un avviso di garanzia. Lo ha confermato lui stesso con un post sui social.

La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..." - Dopo Milano, la nuova tegola per il Partito Democratico e il centrosinistra arriva dalle Marche. Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e in pista per la presidenza della Regione, è stato raggiunto da un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento di alcuni lavori pubblici.

Certo che tocca avere una gran faccia da culo per cercare di ribaltare la frittata. Lui era a capo , la responsabilità era la sua PUNTO! Marche, 24 nuovi indagati. Ricci: “Da indagine boomerang per la destra, noi vinceremo” - la Repubblica Vai su X

Il candidato alle Regionali Marche prosegue la sua corsa nonostante l'indagine sugli affidi irregolari a Pesaro: "Sono sereno" Vai su Facebook

Matteo Ricci, l'avviso di garanzia e l’indagine che scuote le Marche: “Inchiesta boomerang”; Regionali Marche, Matteo Ricci tira dritto dopo l’inchiesta: “Pensano di intimorirmi; Marche, 24 nuovi indagati. Ricci: “Boomerang per la destra, noi vinceremo”.

Matteo Ricci, l'avviso di garanzia e l’indagine che scuote le Marche: “Inchiesta boomerang” - Il candidato governatore per il centrosinistra sarà sentito dai pm mercoledì. Lo riporta msn.com

Pesaro, indagate altre 23 persone. Ricci: "Un boomerang, vinceremo" - Il candidato del campo largo a presidente delle Marche sarà sentito il 30 luglio, il PD si schiera al suo fianco ... Secondo msn.com