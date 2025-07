Pavia ragazzo di 16 anni caduto nel Po | in corso le ricerche

(Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di un ragazzo di 16 anni visto inabissarsi mercoledì pomeriggio nel fiume Po e non più riemerso. Come si legge sul profilo X dei Vigili del fuoco, è accaduto in località Ponte della Becca, nel comune di Linarolo (Pavia). Sul posto sono attualmente impegnati specialisti del soccorso acquatico.

Pavia, testimoni vedono un ragazzo di 15 anni cadere nel Po. Ricerche in corso nella notte nelle acque del fiume Vai su X

