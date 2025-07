Pavia ragazzo di 15 anni visto cadere nel Po | ricerche in corso

Un adolescente di 15 anni è stato visto cadere nelle acque del Po, nel tardo pomeriggio di ieri vicino al Ponte della Becca in provincia di Pavia, all’altezza della confluenza con il fiume Ticino. Sono scattate subito le ricerche con l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono impegnati gli specialisti del soccorso acquatico del comando di Pavia con i sommozzatori dei dei vigili del fuoco della Lombardia e del Piemonte. Le operazioni di ricerca del 15enne proseguono. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pavia, ragazzo di 15 anni visto cadere nel Po: ricerche in corso

Ragazza di 16 anni si ribalta con il quad a Pavia, è grave: stava viaggiando con il padre - L'incidente è avvenuto oggi, venerdì 2 maggio, lungo una strada provinciale a Montalto Pavese (Pavia) in Oltrepò.

Omicidio in casa a Vigevano vicino Pavia, 43enne ucciso a coltellate: in caserma un ragazzo di 25 anni - Un uomo di 43 anni è stato accoltellato a morte nelle prime ore dell'alba a Vigevano: fermato dai Carabinieri un ragazzo di 25 anni, ora in caserma

Corruzione e stalking: condannato a più di 4 anni Scoppetta, il carabiniere in servizio alla Procura di Pavia - San Genesio (Pavia), 24 luglio 2025 – Antonio Scoppetta, carabiniere sospeso, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione dal gup di Pavia Daniela Garlaschelli a conclusione del processo di primo grado scaturito dall’ inchiesta Clean 2.

