Pavia continuano ricerche del ragazzo caduto nel fiume Po

A Pavia proseguono le ricerche del 15enne scomparso nel fiume Po nel pomeriggio di ieri, dopo essersi tuffato con i fratelli nei pressi del Ponte della Becca. Trascinato via dalla corrente, il ragazzo non è più riemerso. Il padre è riuscito a salvare uno dei figli, mentre l’altro è tornato a riva da solo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pavia, continuano ricerche del ragazzo caduto nel fiume Po

Pavia, 15enne cade nel Po dal Ponte della Becca e non riemerge: ricerche in corso - Un ragazzino di 15 anni risulta scomparso nelle acque del fiume Po all’altezza del Ponte della Becca, in provincia di Pavia.

Pavia, ragazzo di 16 anni caduto nel Po: in corso le ricerche - (Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di un ragazzo di 16 anni visto inabissarsi mercoledì pomeriggio nel fiume Po e non più riemerso.

Pavia, ragazzo di 15 anni visto cadere nel Po: ricerche in corso - Un adolescente di 15 anni è stato visto cadere nelle acque del Po, nel tardo pomeriggio di ieri vicino al Ponte della Becca in provincia di Pavia, all’altezza della confluenza con il fiume Ticino.

Pavia, sedicenne fa il bagno nel Po e non riemerge: ricerche in corso. Il padre è riuscito a salvare uno dei fratelli

A Pavia proseguono le ricerche del 15enne scomparso nel fiume Po nel pomeriggio di ieri, dopo essersi tuffato con i fratelli nei pressi del Ponte della Becca.

Nella serata di ieri, mercoledì 23 luglio, un ragazzino di 15 anni si è tuffato nel fiume Po nei pressi di Linarolo (Pavia) e non è più riemerso