pavia 16enne si insabissa nel po e non riemerge

Un ragazzo di 16 anni è disperso nel Po. Il giovane, ieri nel pomeriggio, è stato visto inabissarsi nel fiume e non più riemerso. L’episodio si è verificato a Ponte della Becca, nel comune di Linarolo, in provincia di Pavia. Sul posto, per le operazioni di ricerca, già dal tardo pomeriggio di ieri, sono impegnati i vigili del fuoco con specialisti del soccorso acquatico e sommozzatori dei nuclei regionali della Lombardia e del Piemonte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

