Pavia 15enne disperso nel Po | si era tuffato il padre ha cercato di salvarlo

Dal pomeriggio di ieri, quindi, il fiume Po è scandagliato dagli specialisti del soccorso acquatico del comando di Pavia, dai sommozzatori dei nuclei regionali dei vigili del fuoco della Lombardia e del Piemonte. A causa del maltempo le operazioni si sono fermate per qualche ora e sono riprese questa mattina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pavia, 15enne disperso nel Po: si era tuffato, il padre ha cercato di salvarlo

Pavia, 15enne cade nel Po dal Ponte della Becca e non riemerge: ricerche in corso - Un ragazzino di 15 anni risulta scomparso nelle acque del fiume Po all’altezza del Ponte della Becca, in provincia di Pavia.

Pavia, 15enne visto cadere nel Po: scattate le ricerche | Il padre è riuscito a portare in salvo un altro figlio - Sul posto gli specialisti del soccorso acquatico del comando di Pavia, supportati dai sommozzatori dei nuclei regionali dei vigili del fuoco della Lombardia e del Piemonte

Pavia, continuano le ricerche del 15enne disperso nel Po - Continuano le ricerche del 15enne disperso nel Po nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il ragazzino è stato visto cadere nelle acque del fiume, vicino al Ponte della Becca nel Pavese, all'altezza della confluenza con il Ticino.

Pavia, 15enne scompare nelle acque del Po: il padre riesce a salvare un figlio, l’altro raggiunge la riva da solo... Ricerche in corso del ragazzino disperso; Ragazzo di 15 anni disperso nel fiume Po, il padre ha salvato un altro figlio: il terzo ha raggiunto la riva; Pavia, 15enne disperso nel fiume Po: prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco.

Ragazzo di 15 anni disperso nel fiume Po, il padre ha salvato un altro figlio: il terzo ha raggiunto la riva - Nella serata di ieri, mercoledì 23 luglio, un ragazzino di 15 anni si è tuffato nel fiume Po nei pressi di Linarolo (Pavia) e non è più riemerso ... Scrive fanpage.it

Pavia, 15enne disperso nel fiume Po: prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco - Sono riprese stamani le ricerche del 15enne disperso da ieri pomeriggio nelle acque del Po, in provincia di Pavia, all'altezza del Ponte della Becca alla confluenza con il Ticino. Riporta roma.repubblica.it