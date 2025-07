Pato | De Laurentiis è fortissimo su Conte

Alexandre Pato, ex calciatore, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Vedere Allegri su questa panchina mi fa tornare in mente bei ricordi, quelli dello scudetto vinto insieme. Avevamo una squadra di campioni come Ibrahimovic, Thiago Silva, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Nesta e tutti gli altri. Eravamo un gruppo eccezionale e abbiamo riportato il Milan in alto. Ora spero che ci riescano questi giocatori. Il primo obiettivo deve essere la qualificazione alla Champions, poi. si vedrà. Allegri è una garanzia: di allenatori bravi come lui in circolazione ce ne sono pochi. E’ uguale a 15 anni e sa ancora farsi amare dal gruppo”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

