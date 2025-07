Partigiani infami manifesti di Azione Frontale contro l’Anpi a Roma

I militanti del gruppo neofascista Azione Frontale hanno compiuto quello che sui propri canali social hanno definito un «blitz». Si sono recati al circolo della polisportiva Borghesiana e hanno affisso dei cartelli contro l’Anpi. L’associazione dei partigiani, infatti, ha organizzato la consueta “Pastasciutta antifascista”, evento per celebrare l’anniversario della caduta del fascismo. Azione Frontale, nei manifesti, ha scritto: « Partigiani infami. Le vostre mani saranno sempre sporche di sangue». Il post di Azione Frontale: «Miserabile pantomima». Sulla pagina Facebook di Azione Frontale Roma, il post con i manifesti recita: «Ancora una volta assistiamo alla miserabile pantomima della “pastasciuttata antifascista”, mascherata da evento conviviale e “culturale”, ma in realtĂ solo l’ennesimo sfogatoio di odio ideologico, tenuto in spazi pubblici che dovrebbero essere dedicati allo sport, alla famiglia, alla coesione sociale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - «Partigiani infami», manifesti di Azione Frontale contro l’Anpi a Roma

