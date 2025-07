Park Towers l’angoscia dei residenti | Il danno e pure lo stigma ci chiamano abusivi

Milano, 24 luglio 2025 – Non c’è solo il danno economico, dato dall’aver acquistato case ora “sotto processo“, ma anche “lo stigma sociale, la frattura che si è creata” fra chi abita nella Park Towers a Crescenzago e gli altri abitanti del quartiere. PARK TOWERS via Crescenzago 105 MILANO, 23 LUGLIO 2025, ANSADAVIDE CANELLA “Un giorno ero in giro con mio figlio – racconta uno dei residenti – e una persona ci ha apostrofati come ‘ abusivi’. Ho dovuto spiegare a un bambino il significato di quell’insulto totalmente gratuito, perché noi non abbiamo fatto niente di male e abbiamo comprato casa in totale buona fede ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Park Towers, l’angoscia dei residenti: “Il danno e pure lo stigma, ci chiamano abusivi”

