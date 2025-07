Papa Leone XIV riceve il presidente algerino Tebboune

Il Papa ha incontrato in Vaticano il Capo di Stato algerino Tebboune che poi si è intrattenuto in Segreteria di Stato con il cardinale Parolin. Al centro dei colloqui l’importanza del dialogo interreligioso. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV riceve il presidente algerino Tebboune

In questa notizia si parla di: papa - algerino - tebboune - leone

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV Il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto questa mattina in Udienza S.E. il Signor Abdelmadjid Tebboune, Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, e Seguito. Vai su X

Leone XIV riceve il presidente algerino Tebboune; Papa Leone XIV riceve il presidente algerino Tebboune; Papa Leone XIV incontra il Presidente dell’Algeria: dialogo su pace e Chiesa nel Paese.

Il papa incontra abdelmadjid tebboune: relazioni diplomatiche e dialogo interreligioso al centro dei colloqui in vaticano - Papa Leone XIV e Abdelmadjid Tebboune si incontrano in Vaticano per rafforzare la cooperazione diplomatica, il dialogo interreligioso e la collaborazione culturale tra Santa Sede e Algeria, promuovend ... Come scrive gaeta.it

Santa Sede e Algeria. Papa Leone XIV e il Presidente sottolineano le buone relazioni diplomatiche - "In tarda mattinata, Papa Leone XIV ha ricevuto in Udienza, nel Palazzo ApostolicoVaticano, il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, AbdelmadjidTebboune",. Si legge su acistampa.com