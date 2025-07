Panini Comics – Una ricca selezione di volumi per ripercorrere la leggendaria storia dei Fantastici Quattro

La leggendaria squadra dei Fantastici Quattro  torna protagonista sul grande schermo con I Fantastici Quattro: Gli inizi, il nuovo attesissimo film targato  Marvel Studios, in arrivo nelle sale italiane da mercoledì 23 luglio. I Fantastici 4: Gli Inizi  introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Ben Grimm La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) e Johnny Storm Torcia Umana (Joseph Quinn) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. In occasione dell’uscita del film, Panini Comics  propone una selezione di volumi imperdibili  consigliati per riscoprire – o scoprire per la prima volta – le origini, le avventure e i momenti più iconici della Prima Famiglia Marvel, offrendo ai lettori un percorso ideale di lettura per prepararsi al meglio al ritorno dei Fantastici Quattro al cinema. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Panini Comics – Una ricca selezione di volumi per ripercorrere la leggendaria storia dei Fantastici Quattro

