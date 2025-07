Pamela Anderson il consiglio di Priscilla Presley per Una pallottola spuntata | Sii ridicola non aver paura

L'ex star di Baywatch ha ereditato il ruolo di protagonista femminile dall'ex moglie di Elvis che recitò al fianco di Leslie Nielsen nel film originale. In una recente intervista a People, Pamela Anderson è tornata a parlare del suo ultimo progetto, il remake di Una pallottola spuntata, pellicola demenziale con protagonisti Leslie Nielsen e Priscilla Presley. In questa nuova versione del cult comico le star sono Liam Neeson e l'ex co-protagonista di Baywatch, che ha confessato il consiglio che le ha fornito Presley prima delle riprese del film. Il consiglio di Priscilla Presley a Pamela Anderson per Una pallottola spuntata "Mi ha contattata" ha rivelato Anderson "e mi ha detto di divertirmi e di non aver paura di essere ridicola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

