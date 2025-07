Pallanuoto la Spagna piega l’Ungheria per 15-13 ed è oro ai Mondiali

La Spagna, guidata dall’ eterno Felipe Perrone, conquista l’ oro ai Mondiali senior 2025 di pallanuoto maschile: nella finale di Singapore gli iberici superano l’Ungheria, rimontata nell’ultimo quarto e sconfitta alla sirena conclusiva con il punteggio di 15-13. Nel primo quarto le due selezioni giocano a viso aperto e fioccano le reti, la Spagna prova a più riprese a scappare via, ma a 2? dalla sirena l’Ungheria pareggia sul 5-5. Nella seconda frazione le difese iniziano ad alzare l’intensità e si segna con meno frequenza, poi la Spagna riesce a mettere il naso avanti a metà gara sul 7-6. Nel terzo periodo l’Ungheria prova a ribaltare il match, per la prima volta passa in vantaggio, tocca anche il +2, ma poi chiude con il minimo vantaggio sul 9-10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, la Spagna piega l’Ungheria per 15-13 ed è oro ai Mondiali

