Dopo l’oro della squadra femminile, la Grecia conquista il bronzo con la formazione maschile ai Mondiali 2025 di pallanuoto: a Singapore la selezione ellenica nella finale per il terzo posto domina la Serbia, sconfitta con un nettissimo 16-7. Nel primo quarto la partita resta in equilibrio e nessuna delle due formazioni trova l’allungo, così la frazione termina sul 2-2. A spaccare il match è invece la seconda frazione, nella quale alla Grecia riesce tutto ed alla Serbia nulla: il risultato è un 6-0 che porta lo score sull’ 8-2 a metĂ gara. Nel terzo periodo la compagine ellenica amministra l’ampio margine ed i serbi, nonostante lo sforzo profuso non riescono a rientrare: gap invariato sull’ 11-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, la Grecia domina la Serbia e conquista il bronzo ai Mondiali

Pallanuoto, l’Italia vince in Grecia in amichevole contro gli ellenici - Il Settebello vince in trasferta in amichevole a Larissa, in Grecia, dove l’Italia supera i padroni di casa ellenici con lo score di 10-16: la Nazionale azzurra di pallanuoto maschile si impone dopo aver comandato nel punteggio praticamente dall’inizio alla fine del match.

Pallanuoto, l’Italia sfida Ungheria, Grecia e Spagna a Trapani nella Trinacria Cup - Da venerdì 20 a domenica 22 giugno il Settebello sarà impegnato nella Trinacria Cup, in programma a Trapani, in Sicilia: il CT degli azzurri, Alessandro Campagna, ha convocato per l’occasione 21 giocatori, confermando tutti gli elementi presenti al collegiale in Grecia.

Italia-Grecia oggi, Trinacria Cup pallanuoto 2025: orario, tv, programma, streaming - Dopo la battuta d’arresto di ieri contro l’Ungheria, la marcia di avvicinamento dell’ Italia ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile prosegue contro la Grecia: il Settebello  incontrerà oggi, sabato 21 giugno, gli ellenici nel corso del secondo turno del quadrangolare amichevole denominato Trinacria Cup.

