Palermo-Catania Schifani nomina i nuovi sub commissari | Serve un' accelerata sulla chiusura dei cantieri

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato i due nuovi sub commissari per l’attuazione del piano di manutenzione dell’autostrada A19 Palermo-Catania.Un'estate in coda, i lavori in corso nelle autostrade e statali di Palermo e provincia: la mappa dei cantieriSi tratta di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Incendio sul monte vicino all'aeroporto di Palermo, voli dirottati a Trapani-Birgi e Catania - Un incendio è divampato su Monte Pecoraro, a Carini, dove stanno intervenendo i vigili del fuoco. «In ottemperanza alle regole emanate da Enac entro la distanza di 9 chilometri dal fuoco, alcuni voli sono stati dirottati», fa sapere la Gesap, società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

Rifiuti in Sicilia, pubblicata la gara da 22 milioni per i termovalorizzatori da realizzare a Palermo e Catania - « Questa mattina Invitalia ha pubblicato la gara per la progettazione di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori da realizzare a Palermo e Catania, secondo quanto previsto dalla convenzione che abbiamo stipulato lo scorso gennaio delegando alla struttura nazionale la gestione di tutta la procedura di gara per la realizzazione dei due impianti.

Incendio sulla Palermo-Catania, mezzo pesante distrutto dalle fiamme - Traffico in tilt per un incendio sull’A19. I vigili del fuoco e il personale della polizia stradale sono intervenuti questa mattina per un rogo divampato tra gli svincoli di Resuttano e Irosa, nella carreggiata in direzione Palermo, per un mezzo di movimento terra che è stato avvolto dalle fiamme.

