Palermo altro poker in amichevole alla Nuova Sondrio | a segno ancora Corona

Terza amichevole in ritiro per il Palermo di Pippo Inzaghi: i rosanero hanno battuto 4-0 la Nuova Sondrio, club di serie D.In gol Pierozzi, Brunori, Ceccaroni e Corona. Inzaghi ha schierato i suoi con un 3-5-2: Gomis in porta; Pierozzi, Peda e Ceccaroni in difesa; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Vasic e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - amichevole - sondrio - corona

Il 9 agosto amichevole Palermo-Manchester City al Barbera - PALERMO - Sabato 9 agosto alle ore 21 il Palermo ospiterà al 'Renzo Barbera' il Manchester City per l'Anglo-Palermitan Trophy, un'amichevole di prestigio che omaggia la fondazione del Club rosanero, fortemente legato alle sue origini inglesi.

Palermo, amichevole di lusso per i rosanero: al Barbera arriva il Manchester City di Guardiola - Palermo, amichevole di lusso contro il Manchester City: al Renzo Barbera arriva la squadra ‘madre’ di Pep Guardiola In attesa dell’annuncio ufficiale di Tommaso Augello come primo rinforzo, il Palermo ha alzato il sipario su un evento di portata internazionale: l’amichevole di lusso contro il Manchester City, in programma sabato 9 agosto alle ore 21 […]

GAZZETTA - "QUARTO REGALO PER INZAGHI: ARRIVA BANI DOPO PALUMBO" di Redazione ForzaPalermo.it Il "tira e molla" è finito, il ds Carlo Osti l'ha spuntata, garantendosi le prestazioni di Mattia Bani. Inzaghi potrà dunque contare su un altro innesto di Vai su Facebook

Palermo, altro poker in amichevole alla Nuova Sondrio: a segno ancora Corona; Palermo-Nuova Sondrio 4-0; Palermo, altro poker in amichevole alla Nuova Sondrio: a segno ancora Corona.

LIVE Palermo FC – Nuova Sondrio 4-0 cronaca e diretta streaming - Per la Nuova Sondrio questa si tratta della prima amichevole stagionale, e scenderà in campo così: 12 Uccelletti, 28 Dos Santos, 5 Boschetti, 3 Zaccone, 17 Badjie (C), 51 Panunzio, 8 Rizzo, 16 Rizzi, ... Da mediagol.it

PALERMO – SONDRIO 4-0, LE PAGELLE. Bene Pierozzi e Ranocchia, ancora in rete Corona - Il Palermo ha terminato la sua terza amichevole, contro il Sondrio, con il risultato di 4- msn.com scrive