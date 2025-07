Palazzo del Podestà

CITTA' DI CASTELLO Uno dei monumenti più fotografati della città? " L'orologio a due quadranti sulla facciata del Palazzo del Podestà ". Lo sfondo mozzafiato viene scelto in particolare per scatti da ricordare e selfie di turisti, ma anche foto di gruppo. Dalla fine del 1800 nella facciata del Palazzo del Podestà visibile da piazza Matteotti sono presenti due quadranti: quello di sinistra è diviso in dodici settori mentre quello di destra in sei. In alto, al centro dei due un piccolo quadrante, che, regolato da una banderuola, segna la direzione del vento. Dallo scorso anno, grazie all'associazione Cardiopatici Alta valle del Tevere, che si è fatta promotrice dell'intervento di ripristino insieme al Comune l'orologio è tornato a "battere" e scandire il tempo.

“Campus di Senologia Diagnostica e interventistica”, tre giorni di formazione al palazzo del Podestà - Montevarchi torna al centro della formazione per la senologia a livello nazionale. Per il secondo anno consecutivo, il palazzo del Podestà ospita, dal 15 al 17 maggio, “Il campus” dedicato alla “diagnostica e alla interventistica”, organizzato da Fara Congressi, in collaborazione con Azienda.

Il “Campus di Senologia Diagnostica e interventistica”, tre giorni di formazione medico-specialistica di livello nazionale in Palazzo del Podestà - Arezzo, 15 maggio 2025 – Il “Campus di Senologia Diagnostica e interventistica”, tre giorni di formazione medico-specialistica di livello nazionale in Palazzo del Podestà.

Festival della simbologia avicola in palazzo del Podestà con gli studenti del Varchi - Una mattinata speciale dedicata alla cultura e alla simbologia avicola. L’Accademia del Pollo ha organizzato il convegno e la mostra “Storie e Miti del pollo” che si terranno sabato 31 maggio, dalle ore 10.

