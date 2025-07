Pagelle Temptation Island | dove sono i dinosauri di Simone? Marco come Ilary Blasi

Le pagelle della quarta puntata di Temptation Island 2025 andata in onda mercoledì 23 luglio. Simone e Sonia B: voto Ma quindi i dinosauri dove vivono?. Il sindacato delle bottigliette d’acqua: voto Ma cosa state lì impalate?. Denise e Marco: voto Ilary Blasi vs Fabrizio Corona. Sarah e Valerio: voto Gioca ‘a Lazio. Valentina e Antonio: voto Ma mollalo subito. L’assenza di ‘Bastardo’: voto Maria, ma che t’ha fatto Lady Tata?. La camicia di Filippo Bisciglia: voto Rètina a fuoco.. Simone e Sonia B: voto Ma quindi i dinosauri dove vivono?. Io aspetto da un paio di puntate questa rivelazione. Simone a questo punto ce lo deve dire: se i dinosauri non si sono mai estinti, come sostiene lui, dove vivono adesso? Se citofono al Parco Castello di Legnano o al Parco delle Cornelle li trovo? Nel caso, di chi devo chiedere? Il signor Rex T? Per capire eh, uno non può lanciare la notizia di una scoperta bomba del genere e poi non dar seguito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pagelle Temptation Island: dove sono i dinosauri di Simone? Marco come Ilary Blasi

In questa notizia si parla di: pagelle - temptation - island - dinosauri

Temptation Island, le pagelle della prima puntata: c’è già un falò di confronto - Finalmente Temptation Island. La prima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, andata in onda giovedì 3 luglio, è stata come ormai consuetudine un po’ interlocutoria.

Temptation Island, le pagelle della prima puntata: Antonio già il peggiore (1), Sonia maestra di vita (8) - L’estate si accende, ricomincia una nuova stagione di Temptation Island. Sette nuove coppie – che potremmo definire in tanti modi ma non di certo solide – arrivano in Calabria per mettere alla prova il proprio amore.

Temptation Island 2025, le pagelle: Alessio “sognatore” in piena crisi esistenziale, Sonia già regina indiscussa - E? andata in onda ieri sera la prima puntata di Temptation Island. Ecco tutte le pagelle del docu-reality di Canale 5

#temptatationisland Pagelle della seconda puntata #Alessio deve “soffrire” in albergo, #SoniaM se la "tira" nel villaggio. #Simone terrapiattista convinto, tra dinosauri, giganti e missioni lunari. Qui tutti i voti Vai su X

Pagelle Temptation Island: dove sono i dinosauri di Simone? Marco come Ilary Blasi; Temptation Island, le pagelle: Simone, l'irresistibile terrappiatista (3), Sarah e i «caffè» nei parcheggi (4); Temptation Island 2025, pagelle seconda serata: Simone terrapiattista (5) , i parcheggi di Sarah (4), Alessio.

Simone di Temptation Island: terrapiattista, complottista e convinto che i dinosauri non siano estinti. E’ vero o è un bluff? - ha fatto discutere per le sue affermazioni al limite della surrealtà nella seconda puntata del reality show ... Secondo msn.com

Svolta complottista a Temptation Island: “I dinosauri non si sono estinti” - A portare il verbo del complottismo all’interno del celebre programma di Canale 5 è Simone: uno dei concorrenti, che ha deci ... Scrive informazione.it