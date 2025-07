Paganini | L’Inter necessita di una cessione importante per chiudere due colpi

L’Inter ha risolto da poco la questione Calhanoglu ed è nel pieno della trattativa con Atalanta e Parma per Ademola Lookman e Giovanni Leoni. Paolo Paganini ha commentato la situazione dei nerazzurri a TMW Radio. FUTURA PARTENZA – L’Inter, secondo il giornalista Paolo Paganini, ha risolto in parte la questione Calhanoglu: « E’ tornato carico, anche perchĂ© avevano lavorato i suoi procuratori ma no nci sono state le offerte che speravano di avere e alle condizioni che voleva l’Inter. Il pressing del Galatasaray era molto forte, poi hanno investito soldi pesanti per Osimhen e hanno lasciato stare il turco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Paganini: «L’Inter necessita di una cessione importante per chiudere due colpi»

