Pacemaker senza fili a una bimba di 11 anni straordinario caso pediatrico al Meyer | tra i primi cinque al mondo

Firenze, 24 luglio 2025 – Arrivata al Meyer  in gravi condizioni per le conseguenze di una cardiopatia congenita, i medici le hanno salvato la vita grazie all’impianto di un pacemaker bicamerale senza fili. Si tratta del primo caso pediatrico in Toscana, il secondo in Italia e tra i primi cinque nel mondo. La bambina, 11 anni, adesso è tornata a casa in ottime condizioni, dopo una breve degenza e potrĂ tornare alla sua vita di sempre, senza limitazioni. Leggi qui il canale Salute de La Nazione L’impianto. Quando è arrivata al Meyer la bambina, alla quale era stato impiantato chirurgicamente un pacemaker epicardico all’etĂ di due anni, aveva necessitĂ urgente di un nuovo impianto a seguito della rottura del catetere ventricolare del primo pacemaker. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pacemaker senza fili a una bimba di 11 anni, straordinario caso pediatrico al Meyer: tra i primi cinque al mondo

