Ozzy Osbourne due giorni prima di morire la figlia Kelly aveva girato l’ultimo video commovente mentre fa colazione con la sua famiglia – IL VIDEO

Circola in queste ore l’ultimo video che immortala Ozzy Osbourne, morto martedì 22 luglio a 76 anni, mentre fa colazione con la sua famiglia. La clip, condivisa due giorni prima del decesso dalla figlia Kelly nelle story di Instagram, vede Ozzy intento ad ascoltare musica sul tablet, mentre sorseggia del te e in compagnia anche del nipotino Sidney di due anni. I tre stavano facendo colazione insieme nella villa nel Buckinghamshire, Welders House, leggendo i giornali, incluso il Daily Mail, che era sparsi sul tavolo. Kelly ha detto: “Buongiorno”, prima di spostare la telecamera sul padre e dire: “PapĂ , saluta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ozzy Osbourne due giorni prima di morire, la figlia Kelly aveva girato l’ultimo video commovente mentre fa colazione con la sua famiglia – IL VIDEO

