Ostacolo alla pulizia delle strade | rimosse le auto in sosta vietata

Tempo di lettura: < 1 minuto Detto, fatto. Come annunciato nelle settimane scorse, gli agenti della Polizia municipale di Benevento hanno provveduto alla rimozione coatta delle auto in divieto di sosta (dalle ore 6 alle 8 del mattino) lungo il tragitto dei mezzi Asia che provvedono alla pulizia delle strade cittadine, come da ordinanza dirigenziale n. 66 del 22 aprile 2024. Il bilancio delle prime giornate registra 33 sanzioni e 15 rimozioni. Pulizia strade a Benevento, la Municipale procederà alla rimozione coatta delle auto

In questa notizia si parla di: pulizia - strade - auto - sosta

