Oristano 84enne morto dopo malore in mare

Un uomo di 84 anni si è sentito male mentre si trovava in mare e, nonostante sia stato soccorso, è deceduto. La tragedia è avvenuta questa mattina, attorno a mezzogiorno, nella spiaggia di Arborea a Oristano. Secondo le prime notizie l’uomo sarebbe un sacerdote in vacanza in Sardegna. Non è chiaro se l’84enne sia riuscito a chiedere aiuto oppure sia stato visto in difficoltà da qualche bagnante. L’uomo è stato soccorso e portato a riva, ma non ce l’ha fatta. Sul posto il 118, la Guardia costiera e i Carabinieri. I medici hanno tentato di rianimare l'84enne ma non c'è stato nulla da fare. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Oristano, 84enne morto dopo malore in mare

