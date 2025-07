Organici della Polaria ridotti al lumicino Caracciolo scrive al ministero

Franco Caracciolo, segretario nazionale del Siulp, su sollecitazione del segretario provinciale Giuseppe De Stefano ha indirizzato al ministero una lettera con la quale ha rappresentato la grave situazione che interessa, tra l’altro, gli organici dell’ufficio Polaria della questura di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: organici - polaria - caracciolo - ministero

Aeroporto di Reggio Calabria, la Polaria è allo stremo: Organico ridotto, turni da incubo; Manca personale Polaria a Reggio Calabria, l’allarme del Siulp; Polaria di Reggio Calabria in emergenza: il Siulp denuncia carenze di organico e condizioni di lavoro insostenibili.

Polaria. Il SIULP si rivolge al Ministero per le inaccettabili carenze dell’organico - l’Ufficio Polaria costituisce, da sempre, un momento di grande riferimento e visibilità della Polizia di Stato, non solo per l’utenza dello scalo reggino ... Scrive ilmetropolitano.it

Emergenza organici . Botta e risposta col Ministero - Il Giorno - È quanto ha provato il mondo dell’avvocatura bergamasca dopo aver letto la risposta arrivata dal ministero della ... Riporta ilgiorno.it