Ordine dei Medici di Avellino Sellitto | Medici sotto attacco messe in discussione le nostre competenze

È on line il nuovo Bollettino dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Avellino. Per sfogliarlo, leggerlo e scaricarlo basta collegarsi al sito https:ordinemediciavellino.itIl numero si apre con un’intervista al Presidente Francesco Sellitto che si sofferma sul fondamentale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Michieletti sospeso dall'Ordine dei Medici: «Dignità e decoro della professione compromessi» - «Preso atto delle evidenze e dei richiesti riscontri confermativi circa l'adozione delle misure cautelari riportate dalla cronaca giornalistica, il Consiglio Direttivo ha deliberato di sospendere il Dott.

Roma, l’Ordine dei medici propone Qr code anti-abusivi negli studi a tutela dei pazienti - (Adnkronos) – Un Qr code 'anti-abusivi' negli studi medici per aiutare il cittadino a verificare "che il professionista a cui si rivolge abbia le carte in regola per fornire le risposte di salute richieste".

Guru diete condannato, Magi (Ordine medici Roma): “Soddisfatto di aver denunciato” - (Adnkronos) – "Sono molto soddisfatto per questa condanna perché come Ordine dei medici lavoriamo quotidianamente a tutela della salute del cittadino".

Stop ai medici “gettonisti”, Sellitto: «Rappresentano aiuto importante anche nei pronto soccorso» - «Ci saranno gravi problemi negli ospedali in Irpinia, soprattutto periferici come Sant’Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino, ma anche all’AORN Moscati di Avellino». Lo riporta msn.com

Allarme del presidente Ordine dei Medici,"Dal 1° Agosto scadono i contratti per i medici gettonisti.Si prevedono disagi" - & “Ci saranno gravi problemi negli ospedali in Irpinia, soprattutto periferici come Sant’Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino, ma anche all’AORN Moscati di Avellino”. Riporta tusinatinitaly.it