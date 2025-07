Operazione di tutela del demanio marittimo nel litorale Domitio | sequestrate strutture balneari abusive

Restituiti alla collettivitĂ migliaia di metri quadri di spiagge tra Castel Volturno e Mondragone; operazione coordinata dalla Procura Generale di Napoli con il coinvolgimento di Forze dell’Ordine e ARPAC.. Nell’ambito di una attivitĂ promossa e coordinata a livello distrettuale dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha posto in essere attivitĂ finalizzata alla tutela del demanio marittimo, che ha consentito di restituire alla libera fruizione della collettivitĂ migliaia di mq di spiagge, fino ad oggi nella illecita disponibilitĂ di privati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

