La quinta stagione della serie di successo Only Murders in the Building approderĂ su Disney+ dal 9 settembre 2025. Reduce da una nuova serie di successi di critica e pubblico, la serie Only Murders in the Building tornerĂ con i nuovi episodi della quinta stagione su Disney+ (e su Hulu negli Stati Uniti d’America) dal prossimo 9 settembre 2025. Nel giorno del lancio saranno disponibili i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi ogni settimana. Per l’occasione è stata anche diffusa una nuova immagine esclusiva. ONLY MURDERS IN THE BUILDING – “First Look” (DisneyPatrick Harbron) SELENA GOMEZ, MARTIN SHORT, STEVE MARTIN Only Murders in the Building Altre informazioni sulla serie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Only Murders in the Building S5 | La nuova stagione ha una data

