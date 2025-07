Omicidio ' strada parco' | due ergastoli e un' assoluzione

La Corte d'Assise di Chieti, in applicazione al Tribunale di Pescara, ha condannato all' ergastolo due dei tre imputati nel processo per l' agguato del 1° agosto 2022, legato a questioni di droga, in un bar sulla 'strada parco' di Pescara, conclusosi con la morte di Walter Albi e il ferimento grave di Luca Cavallito. Ergastolo per Cosimo Nobile, ritenuto esecutore dell'agguato, e Natale Ursino, considerato il mandante, tuttora irreperibile. Assolto Maurizio Longo che era accusato di concorso in omicidio per aver presumibilmente fornito il supporto logistico. La Procura di Pescara aveva chiesto l'ergastolo per tutti e tre gli imputati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio 'strada parco': due ergastoli e un'assoluzione

Pescara, omicidio al bar sulla Strada parco: l’accusa ha chiesto tre ergastoli per i tre imputati: Cosimo “Mimmo” Nobile, Maurizio Longo e Natale Ursino. Questa mattina spazio alle arringhe difensive #omicidio #pescara #ergastolo #sentenza #ilcentro Vai su Facebook

Omicidio strada Parco: ultima udienza ad alta tensione. Domani la sentenza - E' il giorno della sentenza per il delitto del 1° agosto del 2022 sulla strada Parco: nell'agguato, in piena luce e tra molta gente, perse la vita Walter Albi e fu ferito gravemente Luca Cavallito. Come scrive rete8.it

Omicidio di Walter Albi a Pescara: chiesti 3 ergastoli - Tre ergastoli sono stati richiesti per gli imputati dell'omicidio di Walter Albi e del ferimento grave di Luca Cavallito ... Segnala msn.com