Omicidio Serena Mollicone il 22 ottobre il processo d'appello bis per la famiglia Mottola

Per l'omicidio di Serena Mollicone è stata fissata la data del processo d'appello bis per la famiglia Mottola. Per la Cassazione le motivazioni dell'assoluzione sono insufficienti.

Cassazione: nuovo processo per l'omicidio di Serena Mollicone, annullata l'assoluzione di Mottola - "Il ragionamento della Corte d'Assise d'Appello è assolutamente incoerente in più punti (...) dando vita a passaggi motivazionali talmente contraddittori tra loro da risultare incomprensibili".

Omicidio Serena Mollicone, fissata la data dell’appello bis: il 22 ottobre si torna in aula - Dopo l’annullamento della sentenza d’appello da parte della Corte di Cassazione, è stata fissata al 22 ottobre 2025 la prima udienza del processo d’appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di Arce uccisa il 1° giugno 2001.

