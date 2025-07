Omicidio dell' architetto Walter Albi a Pescara | condannati all’ergastolo Cosimo Nobile e il reggino Natale Ursino

Si è chiuso con due ergastoli e un’assoluzione il procedimento davanti alla Corte d’Assise di Chieti, presidente Guido Campli, giudice a latere Luca De Ninis, riguardante la vicenda dell’agguato del primo agosto 2022, nel bar del Parco, a Pescara, in cui fu ucciso l’architetto Walter Albi, 66 anni, e ferito gravemente l’ex calciatore Luca Cavallito. Sono stati condannati all’ergastolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio dell'architetto Walter Albi a Pescara: condannati all’ergastolo Cosimo Nobile e il reggino Natale Ursino

In questa notizia si parla di: architetto - walter - albi - pescara

Pescara, il delitto del 1° agosto del 2022 al bar sulla strada parco: perse la vita Walter Albi (nella foto) e fu ferito gravemente Luca cavallito. I pubblici ministeri Giuseppe Bellelli e Andrea Di Giovanni hanno chiesto la pena dell'ergastolo per Cosimo Nobile, Ma Vai su Facebook

Omicidio strada parco, chiesti dai pm tre ergastoli per gli imputati; Omicidio strada parco, tensione nell’ultima udienza. La sentenza slitta a oggi; Omicidio strada parco: un architetto fu ucciso, ferito un ex calciatore. Domani la sentenza: il pm ha chiesto tre ergastoli.

‘Ndrangheta, architetto ucciso a Pescara: due ergastoli - Si è chiuso con due ergastoli e un’assoluzione il procedimento davanti alla Corte d’Assise di Chieti, presidente Guido Campli, giudice a latere Luca De Ninis, riguardante la vicenda dell’agguato del p ... Come scrive corrieredellacalabria.it

Omicidio 'strada parco', giudici in camera di consiglio - Sono riuniti in camera di consiglio i giudici della Corte d'assise di Chieti, in applicazione al Tribunale di Pescara, per il processo a carico dei tre imputati dell'omicidio di Walter Albi e del tent ... Riporta ansa.it