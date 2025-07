Omicidio Alice Neri 30 anni a Mohamed Galloul

E' stato condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio di Alice Neri, avvenuto il 2022 nelle campagne modenesi. Mohamed Gaaloul risponde così alla lettura della sentenza della corte di Assisi. "Non avevo nessun motivo per uccidere" ripete il trentenne tunisino, mentre viene portato fuori dall'aula. Il corpo di Alice fu ritrovato il 18 novembre di tre anni fa carbonizzato nel bagagliaio della sua auto, in un campo a Fossa di Concordia. La perizia sul cadavere rivelò che, quando il fuoco venne appiccato, la donna era giĂ morta, uccisa con diversi fendenti. La sua scomparsa era stata denunciata dal marito, Nicholas Negrini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Alice Neri, 30 anni a Mohamed Galloul

In questa notizia si parla di: alice - anni - omicidio - neri

