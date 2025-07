Ome | Diluvio Festival

Il countdown è iniziato per uno degli eventi più attesi dell'estate bresciana: il Diluvio Festival 2025, ormai da dieci anni punto di riferimento per centinaia di appassionati. Dal 24 al 27 luglio, il Parco del Maglio a Ome si trasformerà in un vivace spazio di musica, mostre fotografiche, teatro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: diluvio - festival - fotografiche - mostre

Ome: Diluvio Festival; A Ome torna il Diluvio Festival: musica, camping e food truck vegani; A Elnòs l’abbraccio dei fan per Rose Villain.

A Ome torna il Diluvio Festival: musica, camping e food truck vegani - 30 in piazza Aldo Moro ci sarà la proiezione del documentario che rende omaggio a ... Lo riporta giornaledibrescia.it

I 5 festival di fotografia da non perdere questa estate - I festival di fotografia, in un momento in cui le immagini raccontano più delle parole, sono diventati crocevia culturali, luoghi di scambio e riflessione, ma anche spazi per esperienze immersive. Riporta vogue.it