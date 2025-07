Oblivion 2 | il sequel del film con tom cruise è in produzione?

Il franchise di Oblivion, film di fantascienza diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Tom Cruise, ha suscitato interesse tra gli appassionati del genere anche dopo più di dieci anni dalla sua uscita. Nonostante il suo successo commerciale non sia stato proporzionale alla qualità visiva e narrativa, la possibilità di un sequel rimane aperta, anche se molto improbabile in tempi brevi. Questo approfondimento analizza lo stato attuale del progetto, le ragioni della sua mancata realizzazione e i motivi per cui un secondo capitolo potrebbe comunque rappresentare una scelta valida. lo stato attuale del progetto sequel di oblivion. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Oblivion 2: il sequel del film con tom cruise è in produzione?

