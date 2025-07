Nuovo supermercato a Nervi Confesercenti | Colpo di grazia per il piccolo commercio

Confesercenti Genova ribadisce il suo ‚Äúno‚ÄĚ al nuovo supermercato in via Campostano, a Nervi.¬†Una doccia fredda, per l'associazione, l'avvio della conferenza dei servizi per il Basko che avr√† superficie netta di vendita di 1.400 metri quadri a cui si aggiunge un magazzino da altri 584, e che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: supermercato - nervi - confesercenti - colpo

Nuovo supermercato a Nervi, Confesercenti: "Colpo di grazia per il piccolo commercio" https://ift.tt/xoB9aEK https://ift.tt/90UGlcQ Vai su X

Nuovo supermercato a Nervi, Confesercenti: Colpo di grazia per il piccolo commercio; Nervi, allarme di Confesercenti: ¬ęIl supermercato in via Campostano √® il colpo di grazia per il piccolo commercio¬Ľ; Nervi, Confesercenti: ‚ÄúSupermercato in via Campostano colpo di grazie al piccolo commercio‚ÄĚ.

Nervi, Confesercenti: ‚ÄúSupermercato in via Campostano colpo di grazie al piccolo commercio‚ÄĚ - Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova, commenta le novità in merito alla possibile apertura di nuovo supermercato nell‚Äôarea di via Campostano, a Nervi, in seguito alla confer ... Come scrive msn.com

Nervi è unanime: no al progetto del supermercato - il Giornale - E ora rischiano grosso anche i provvedimenti di Winkler Francesco Gambaro 15 Ottobre 2005 - Scrive ilgiornale.it