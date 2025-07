Nuovo dl energia accelera su data center ok in 10 mesi

Iter accelerato per la realizzazione dei data center. Il procedimento di autorizzazione per i progetti sarĂ unico e dovrĂ concludersi entro dieci mesi dalla verifica della completezza della documentazione, con termini dimezzati per le valutazioni di impatto ambientale. E' quanto prevede la bozza del decreto energia che il Mase punta di approvare nell'ultimo cdm prima della pausa estiva, al momento previsto il 4 agosto. La tempistica è non prorogabile, viene specificato, eccetto in casi eccezionali e comunque per un massimo di 90 giorni. Nella relazione illustrativa del testo, oggi anticipato dal Sole24ore, i data center vengono definiti "snodi essenziali per la transizione digitale del Paese" che devono essere realizzati "in tempi brevi per garantire l'immagazzinamento sicuro di dati e scongiurare l'obsolescenza tecnologica dei progetti presentati o in fase di presentazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo dl energia accelera su data center, ok in 10 mesi

