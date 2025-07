Nuovo avatar dopo korra | anteprima del sequel di last airbender

prime immagini e anticipazioni sul sequel di avatar: the last airbender. Una delle serie animate più amate degli ultimi anni sta per tornare con un nuovo capitolo, intitolato Seven Havens. La prima immagine ufficiale e alcuni dettagli sui personaggi sono stati svelati durante il San Diego Comic-Con, alimentando l’interesse dei fan. In questo approfondimento si analizzeranno le novità, i personaggi coinvolti e le aspettative legate a questa nuova produzione. la presentazione del nuovo sequel al san diego comic-con. l’evento e le prime immagini ufficiali. Durante il panel dedicato al ventennale di Avatar: The Last Airbender, sono state mostrate le prime immagini di Seven Havens. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo avatar dopo korra: anteprima del sequel di last airbender

