Nuovo anime di yu-gi-oh! finalmente in streaming dopo tre anni

Il franchise di Yu-Gi-Oh! continua a rinnovarsi, portando nuove produzioni e aggiornamenti ai fan di tutto il mondo. La più recente novità riguarda il debutto della serie Yu-Gi-Oh! Go Rush!!, che rappresenta un importante passo avanti nella diffusione delle ultime avventure del celebre universo. Dopo aver visto la luce in Giappone nel 2022 e aver ricevuto la versione doppiata in inglese all’inizio del 2025, questa produzione sta finalmente arrivando sulle principali piattaforme di streaming occidentali. La sua messa in onda su Hulu, prevista per il 25 agosto, segna un momento cruciale per gli appassionati, offrendo l’opportunità di seguire i primi episodi in modo semplice e immediato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

