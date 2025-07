Nuove attività commerciali alla stazione degli autobus | Sondrio ci riprova

Ancora un tentativo per far rinascere una o più attività commerciali nei locali della stazione degli autobus di via Tonale a Sondrio.Domani alle 11, infatti, è indetta una procedura aperta per valutare le eventuali offerte giunte per la locazione degli spazi a disposizione. Dopo che la questione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: attività - commerciali - stazione - autobus

Feste in spiaggia per il ponte del primo maggio: una decina di multe a lidi e attività commerciali - Controlli della Polizia locale intensificati a Cervia per il ponte dal primo a domenica 4 maggio, con le attività svolte anche lungo la spiaggia e in borghese.

Blitz nelle attività commerciali di Manfredonia: sequestrati oltre 170 kg di pesce - I militari della Capitaneria di porto di Manfredonia unitamente ad una pattuglia del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Bari e della Polizia Locale di Foggia, U.

Furti in serie alle attività commerciali: 42 enne sannita in arresto - Tempo di lettura: 3 minuti Nella giornata odierna, all’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, nei confronti di un quarantaduenne gravemente indiziato di plurimi delitti di furto aggravato perpetrati ai danni di esercizi commerciali ubicati in Benevento e provincia, durante l’orario di chiusura, e di tentata rapina, in parziale accoglimento della richiesta della Procura della Repubblica di Benevento ed all’esito dell’interrogatorio preventivo dell’indagato.

Questa mattina abbiamo risposto ad una richiesta di soccorso: un autobus, con a bordo un gruppo di ragazzi con disabilità , fermo lungo la superstrada tra Canistro e Civitella Roveto. Con prontezza e dedizione, le Volontarie e i Volontari sono accorsi al loro fia Vai su Facebook

Nuove attività commerciali alla stazione degli autobus: Sondrio ci riprova; Puglia Mobility Game: incentivi per chi usa la bici e gli autobus; Benevento, terminal a via Paolella: «Bus in sosta selvaggia».