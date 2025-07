Tempo di lettura: 2 minuti I consiglieri comunali del gruppo di opposizione Nuova Cusano  – il capogruppo Marino Di Muzio insieme ad Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – hanno diffuso una presa di posizione pubblica per denunciare un fenomeno allarmante che continua a colpire il territorio di Cusano Mutri: l’avvelenamento di animali, randagi e non. “Come cittadini e come consiglieri – si legge nella nota – non possiamo restare indifferenti di fronte ai ripetuti episodi di avvelenamento di animali che continuano a verificarsi sul nostro territorio». I consiglieri parlano di segnalazioni ricevute da parte di cittadini, secondo cui cani e gatti, spesso randagi ma anche di proprietà , sarebbero stati deliberatamente avvelenati con esche disseminate in modo subdolo nei pressi di abitazioni, strade e contrade. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Nuova Cusano’ denuncia l’avvelenamento di animali: “Un fenomeno inaccettabile”