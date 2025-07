Nuoto Thomas Ceccon resta il faro dell’Italia Obiettivo 100 dorso e novità 200 E occhio alla vasca singola…

Thomas Ceccon è ancora una volta il punto di riferimento del nuoto azzurro. In un’estate iridata segnata da ritiri eccellenti, calendari compressi e tante incognite, il 24enne veneto si presenta ai Mondiali di Singapore 2025 come una delle certezze assolute della Nazionale italiana. Il suo curriculum parla chiaro: oro olimpico a Parigi nei 100 dorso, campione del mondo in carica nei 50 farfalla, primatista mondiale in lunga nei 100 dorso con lo strepitoso 51.60 siglato nel 2022. Ceccon è pronto a un nuovo assalto al podio mondiale, puntando a recitare un ruolo da protagonista in tre specialitĂ : 100 dorso, 50 farfalla e 200 dorso (ma forse anche i 50 dorso). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon resta il faro dell’Italia. Obiettivo 100 dorso e novitĂ 200. E occhio alla vasca singola…

Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato Regionale/Provinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino.

Un imprevisto curioso per Thomas Ceccon. Nella giornata di ieri era previsto l'esordio del campione olimpico dei 100 dorso nel Cool Swim Meeting di Merano, un evento dove avrebbe dovuto gareggiare nei 50 stile libero, insieme ai suoi compagni di Nazionale Leonardo Deplano e Manuel Frigo.

Andata in archivio la terza e ultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è stata occasione per vedere all'opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

