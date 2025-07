Nuoto Ruggiero-Piccoli d’argento nel duo free ai Mondiali

Roma, 24 lug. (askanews) – Le regine d’Europa salgono anche sul podio mondiale. Lucrezia Ruggiero e Enrica Piccoli con la loro “Ipnosi” si prendono uno scintillante argento con 278.7137 punti (152.2637 per gli elementi, 126.450 per l’impressione artistica), superate solamente dalle spagnole Lilou Lluis Valette ed Iris Thio Casas con 282.6087. Alle spalle delle azzurre, nella terz’ultima finale dei campionati mondiali di nuoto artistico alla World Aquatics Arena di Singapore, finiscono le russe sotto bandiera neutrale Maila Doroshko e Tataina Gayday con 277.1117 punti e un DD maggiore (60.0500 per le rappresentanti di NAB e 58. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: argento - ruggiero - mondiali - nuoto

Nuoto artistico, arriva la terza medaglia ai Mondiali: Piccoli e Ruggiero d'argento nel duo libero - Le azzurre, giĂ campionesse europee, hanno ceduto solo al team spagnolo, mettendosi dietro russe e cinesi

LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: argento meraviglioso per Piccoli/Ruggiero! La componente artistica regala l’oro alle spagnole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Quella ottenuta oggi da Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli è la nona dell’Italia in questi Mondiali di Singapore, sperando che nei prossimi giorni possa arrivare l’oro! Finisce qui questa Diretta LIVE davvero bella, grazie alla coppia azzurra che ci ha regalato un’altra bellissima emozione.

Nuoto artistico, Piccoli-Ruggiero si regalano un argento straordinario ai Mondiali nel duo libero. La componente artistica premia la Spagna - Nella finale del duo libero femminile dei Mondiali senior 2025 di nuoto artistico l’Italia celebra una magnifica medaglia d’argento, che è anche storica, in quanto è la prima centrata in questo programma in una rassegna iridata, conquistata dalle azzurre Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, battute solamente dalla Spagna, ma capaci di mettersi alle spalle le Atlete Neutrali B (di passaporto russo).

#AQUASingapore2025 Mondiali di nuoto a Singapore. Altra medaglia per l'Italia: Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli vincono l'argento del doppio free di nuoto artistico Vai su X

Ai mondiali di #Singapore Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero salgono sul terzo gradino del podio nel doppio tecnico con il quale avevano giĂ conquistato la stessa medaglia agli europei a #Funchal il 2 giugno #nuoto #mondiali #raisport Vai su Facebook

Nuoto artistico, Piccoli e Ruggiero d’argento ai Mondiali di Singapore; Nuoto artistico, arriva la terza medaglia ai Mondiali: Piccoli e Ruggiero d'argento nel duo libero; Mondiali nuoto, medaglia d'argento per Piccoli e Ruggiero nel duo libero femminile.

Mondiali nuoto 2025, Piccoli e Ruggiero argento nel duo libero donne - Lucrezia Ruggiero e Enrica Piccoli con la loro 'Ipnosi' si prendo uno scintillante argento nel 'duo libero' con ... Da lapresse.it

Mondiali nuoto: Ruggiero-Piccoli argento nel duo libero - Le regine d'Europa salgono sul podio mondiale: Lucrezia Ruggiero e Enrica Piccoli sono medaglia d'argento del doppio free di nuoto artistico, ai Mondiali di Singapore, con 278. Si legge su ansa.it