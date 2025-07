Nuoto | farfalla e dorso femminile farfalla maschile I punti deboli dell’Italia ai Mondiali di nuoto

Tra conferme, medaglie attese e nuovi talenti pronti a esplodere, la Nazionale italiana di nuoto si presenta ai Mondiali di Singapore 2025 con alcune zone d’ombra ben visibili. Il team azzurro resta competitivo in molte specialitĂ , ma è evidente che ci siano settori in crisi, in particolare la farfalla maschile e femminile e il dorso femminile, comparti nei quali l’Italia fatica a trovare eredi all’altezza dei grandi nomi del passato recente. Il ritiro dall’attivitĂ di Margherita Panziera, piĂą volte campionessa d’Europa nei 100 e 200 dorso, ha rappresentato uno spartiacque nel dorso femminile italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto: farfalla e dorso femminile, farfalla maschile. I punti deboli dell’Italia ai Mondiali di nuoto

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: bene Burdisso nei 200 farfalla, attesa per Curtis e Pilato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03: Ecco le finaliste dei 100 dorso donne: Gastaldi, Toma, Shanahan, Cox, Wood, McGill, Gaetani, Pasquino 10.

Nuoto. Si chiude con il bronzo di Boschi nei 100 farfalla la stagione degli Esordienti A del Sub Faenza - Con una medaglia e buone prestazioni si è chiusa la stagione sportiva degli Esordienti A del Nuoto Sub Faenza che hanno partecipato alle Finali del Campionato Regionale della Federnuoto tenutesi ad inizio luglio alla piscina Gambi di Ravenna.

Nuoto, Simone Stefanì vince alle Universiadi! 50 farfalla dorati, bronzi per Scotti Di Carlo e Gargani - Simone Stefanì ha illuminato la seconda giornata delle Universiadi per l’Italia del nuoto, conquistando la medaglia d’oro dei 50 farfalla.

La stella della Sport Village, Valentina Bisi, è stata convocata con la nazionale azzurra di nuoto artistico per i prossimi Mondiali, che per la disciplina in questione sono in programma a Singapore dal 14 al 26 luglio prossimo. Si avvicinano i 22esimi campion Vai su Facebook

Mondiali di nuoto e tuffi 2025, la seconda parte della competizione su Sky: date e orari - Prosegue la 22^ edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto "World Aquatics Championships 2025", che si sta svolgendo a Singapore e si concluderà domenica 3 agosto, in diretta su Sky e in streaming su ... sport.sky.it scrive

Mondiali di nuoto, il calendario delle gare in vasca: date e orari - Tutto è pronto per l'inizio dei World Aquatics Championships a Singapore in programma dall'11 luglio: s'inizia con pallanuoto, nuoto in acque libere e artistico. Come scrive sport.sky.it