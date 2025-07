Nunez Juventus il bomber del Liverpool è una valida alternativa a Kolo Muani! Spunta un altro nome dalla Premier League | le ultimissime novità

Nunez Juventus, il bomber del Liverpool è una valida alternativa a Kolo Muani: le ultime sul futuro dell’attaccante. Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 del PSG, continua a essere uno dei protagonisti indiscussi del calciomercato. Come riportato da La Repubblica, il Milan ha messo gli occhi su di lui come una delle possibili soluzioni per rafforzare il reparto offensivo. Il francese, formidabile contropiedista e molto adatto al gioco di Massimiliano Allegri, sembra essere una scelta ideale per il Milan, ma c’è una complicazione: Kolo Muani ha dato la prioritĂ alla Juventus. La Juve, infatti, sta cercando un attaccante di qualitĂ per completare il proprio reparto offensivo e l’inserimento del francese nel progetto bianconero sarebbe una mossa strategica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nunez Juventus, il bomber del Liverpool è una valida alternativa a Kolo Muani! Spunta un altro nome dalla Premier League: le ultimissime novitĂ

In questa notizia si parla di: kolo - muani - juventus - bomber

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi: «Hanno delle caratteristiche diverse, ma potrebbero combaciare. A me rimane quel desiderio…» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Alla domanda ha risposto Adriano Bacconi: ecco cos’ha detto il match analyst – VIDEO.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

"Vlahovic deve andarsene. Juve, blinda Kolo Muani perché davanti David da solo non basta" L'opinione del bomber che ha fatto la storia del club bianconero: "Conceicao? Mi ha convinto...a metà " Nicola Amoruso, la Juventus si trascina il problema del gol. M Vai su Facebook

#Juventus, deciso il futuro di Randal #KoloMuani https://bmbr.cc/k6w76ov Vai su X

Juve, il bomber lo porta… Kolo Muani: vale 70 milioni di euro; Kolo Muani-Juve, niente accordo: l'attaccante francese torna al PSG; Juventus, è fatta per Jonathan David: il bomber che mancava, come dimostra l’eliminazione dal Mondiale….

Superato anche Kolo Muani: ecco il nuovo bomber della Juventus - Nome a sorpresa per l'attacco della Juventus, la scelta non è ricaduta su Kolo Muani. Segnala calciomercato.it

Milan, bomber cercasi: lo sgambetto alla Juventus è incredibile - Il Milan punta a regalare a Massimiliano Allegri una prima punta, i rossoneri mettono nel mirino uno degli obbiettivi numero 1 della Juventus ... spaziomilan.it scrive