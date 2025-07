Numero maglia Joao Mario Juve | il nuovo esterno bianconero indosserà il 25! Ufficiale la scelta dell’ex Porto per la prossima stagione

Numero maglia Joao Mario Juve: ha scelto il 25 l'esterno portoghese, arrivato a titolo definitivo dal Porto. La decisione ufficiale in bianconero. È ufficiale: Joao Mario è il nuovo esterno della Juve. Dopo le visite mediche e la firma nella giornata odierna, è arrivato il comunicato del club bianconero. È stato reso noto anche il nuovo numero di maglia che indosserà : sarà il 25, che lo accompagnerà sulla divisa della prossima stagione. Il comunicato del club bianconero – «João Mário è ufficialmente bianconero. Terzino venticinquenne, arriva alla Juventus a titolo definitivo dal Porto e firma un contratto che lo lega ai nostri colori fino al 30 giugno 2030 João Mário Neto Lopes, questo il nome completo, nasce a São João da Madeira – comune del distretto di Aveiro – il 3 gennaio del 2000.

Caso Joao Mario, i motivi della vittoria in tribunale dell’Inter sullo Sporting: i documenti e le motivazioni del TAS - di Redazione Caso Joao Mario, i motivi della vittoria in tribunale dell’Inter sullo Sporting: i documenti e le motivazioni del TAS nel dettaglio.

Inter, vittoria al TAS per il caso Joao Mario: niente maxi-risarcimento allo Sporting - Sembra passata ormai una vita, ma c`è stato un periodo nella recente storia dell`Inter in cui Joao Mario Naval da Costa, o più semplicemente.

Caso Joao Mario, multa da 30 milioni all’Inter: sentenza UFFICIALE del Tas - In casa nerazzurra arriva la sentenza ufficiale da parte del Tribunale legata al caso che coinvolge il centrocampista portoghese Una decisione che rappresenta una vera e propria svolta in casa Inter.

